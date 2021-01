Everton, Ancelotti su Kean: «Se vorrà tornare sarà il benvenuto»

Carlo Ancelotti ha parlato di Moise Kean e di un suo possibile ritorno all’Everton dopo l’esperienza in Francia al PSG

Carlo Ancelotti ha parlato di Moise Kean nel corso di un’intervista a Sky Sports Uk. Queste le sue parole sull’attaccante attualmente in prestito al PSG.

«Sta vivendo una grande esperienza. Segna tanti gol, sta dimostrando le sue qualità. È un nostro giocatore e tornerà a giugno ma dobbiamo prendere in considerazione quello che vuole, perché i giocatori sono umani. Se vorrà tornare, saremo felici di riaverlo; se vorrà restare al Paris Saint-Germain, dovremo parlare con loro. Non voglio avere un giocatore che non è felice. Se sarà felice di tornare, sarà il benvenuto».