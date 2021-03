Everton, Ancelotti vince ancora: aggancio al Liverpool

L’Everton di Carlo Ancelotti continua la sua stagione da applausi: 1-0 contro il Southampton con il gol di Richarlison. Liverpool agganciato

L’Everton di Carlo Ancelotti non si ferma più: i Toffees vincono in casa contro il Southampton con il gol di Richarlison ad inizio gara.

Ora l’Everton è in ritmo per centrare anche la qualificazione in Champions League: il quarto posto del West Ham dista solo due punti ma anche il Chelsea è lì, ad un punto dagli Hammers. A pari punti con l’Everton il Liverpool di Klopp.