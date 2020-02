Everton, Ancelotti: «Voglio restare qui a lungo»

Ancelotti ha giurato amore eterno all’Everton: «Voglio concludere il contratto e rimanere qui. Mi piacerebbe»

Carlo Ancelotti ha giurato amore eterno all’Everton: «Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e vorrei concludere il mio contratto e rimanere qui facendo del mio meglio. E dopo, se ci sarà la possibilità di continuare, mi piacerebbe rimanere di più».

«L’ambizione è quella di restare qui a lungo. Il club ha grandi ambizioni, vuole essere sempre più competitivo in Premier e in Europa. Stiamo lavorando per questo», ha concluso l’ex tecnico del Napoli.