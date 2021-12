Stasera in campo la sfida fra Everton e Liverpool: sale l’attesa per il derby e per i Bookmakers Benitez sarà il prossimo esonerato

Stasera in Premier League andrà in scena il derby fra Everton e Liverpool. Partita molto sentita in città e che vedrà Benitez affrontare il suo passato e diventerà il primo allenatore ad aver allenato le due squadre in un derby.

Sale l’attesa per la febbre da derby e con essa impazzano anche i Bookmakers, che indicano come prossimo esonero il tecnico spagnolo. Reduce da diverse sconfitte ora l’Everton è precipitata in classifica ed ecco che in caso di risultato negativo contro il Liverpool, la panchina di Benitez potrebbe scricchiolare.