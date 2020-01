Evra consiglia Pogba: «È il momento di lasciare il Manchester United»

Patrice Evra consiglia Pogba: ecco le parole dell’ex terzino sulla condizione del centrocampista al Manchester United

Patrice Evra consiglia a Pogba di lasciare il Manchester United. Queste le parole dell’ex terzino a Sky Sports Uk.

EVRA – «Quando ho colpito un tifoso mentre ero al Marsiglia, sono venuti da me il proprietario e l’allenatore e mi hanno detto: ‘Patrice, cosa facciamo adesso?’. E ho risposto: ‘Me ne vado, non voglio portare negatività nel club’. Ora forse è arrivato per Paul il tempo di partire. Quando gioca, la gente lo attacca. Quando non gioca, la gente lo attacca. Quando sei un problema per il club…».