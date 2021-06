FA: «L’Inghilterra si inginocchierà a EURO 2020». L’annuncio ufficiale

La FA ha comunicato ufficialmente che i calciatori dell’Inghilterra si inginocchieranno prima delle partite di EURO 2020

La FA ha comunicato ufficialmente che i calciatori dell’Inghilterra si inginocchieranno prima delle partite di EURO 2020, per protestare contro il razzismo.

«I tornei più importanti non si disputano spesso, e quando succede è un’opportunità per unire amici, famiglie e il Paese. Questo supporto collettivo è ciò che sprona la nostra squadra nei momenti difficili e le dà le migliori possibilità di successo. Come la squadra ha ribadito più volte, si inginocchierà prima delle partite durante il torneo. Lo farà per protestare pacificamente contro la discriminazione, l’ingiustizia e la disuguaglianza. È importante per i giocatori e per i valori che la squadra rappresenta collettivamente.

Questo gesto di unità e di lotta contro la disuguaglianza può essere fatta risalire fino al diciottesimo secolo. Non è una novità, e il calcio inglese ha chiarito che non lo considera allineato a un’organizzazione politica o a un’ideologia. Non ci sono dubbi sul perché i giocatori si mettano in ginocchio e cosa rappresenti in un contesto calcistico. Incoraggiamo coloro che si oppongono a questa azione a riflettere sul messaggio che stanno inviando ai giocatori che stanno supportando. Rispettate i loro desideri e ricordate che dovremmo essere tutti uniti nella lotta per combattere la discriminazione. I calciatori faranno del loro meglio per voi. Per favore, fate del vostro meglio per loro».