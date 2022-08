Fabian Napoli, prove di disgelo: si comincia a trattare il rinnovo. Ipotesi clausola bassa

Prove di pace tra il Napoli e Fabian. Il club azzurro e lo spagnolo avrebbero cominciato a trattare il rinnovo di contratto

Prove di disgelo in casa Napoli tra il club e Fabian Ruiz. Come riportato da Il Mattino, infatti, nella giornata di ieri gli agenti dello spagnolo avrebbero avuto un contatto telefonico con la dirigenza partenopea in cui avrebbero cominciato a parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

La base di partenza sarebbe quella di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Probabile che nell’accordo venga inserita una clausola rescissoria non particolarmente alta, nell’ordine dei 30 milioni di euro.