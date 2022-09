Fabian Ruiz: «A Napoli ho imparato molto, ma non si può dire no al PSG»

Le parole di Fabian Ruiz sul suo passaggio al PSG dal Napoli: «A Napoli ho imparato molto, sono cresciuto molto in quei 4 anni»

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di El Pais, commentando il passaggio dal Napoli al PSG. Di seguito le sue parole.

«Non si può dire di no a un club come il PSG, per il progetto che stanno facendo, per il club, per la storia. Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. Ho parlato sia con Luis Campos, che mi ha spiegato il progetto, che con Galtier, che mi ha spiegato il suo modo di giocare e le idee che aveva. Conversazioni che mi hanno dato molta fiducia ed è stato uno dei fattori che mi ha fatto prendere la decisione. All’inizio fa un po’ impressione sapere che giocherai con certi giocatori, che vivrai con loro. Ma allo stesso tempo è normale perché alla fine sono ragazzi normali. Anche quando sono arrivato in Italia i primi mesi sono stati molto difficili. Ma impari da tutto, e non avrei mai immaginato che dopo quattro anni sarei stato bravo come sono stato. Ora sono più grande, ho già avuto quell’esperienza e sono un po’ più pronto».