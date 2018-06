Fabian Ruiz, il Napoli pronto a pagare la clausola

Il Napoli vuole Fabian Ruiz: il club partenopeo pronto a pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro al Betis Siviglia

Con Jorginho in direzione Manchester United e Marek Hamsik che potrebbe trasferirsi in Cina, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista. Il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli resta Fabian Ruiz, calciatore in forza al Betis Siviglia, particolarmente stimato dal nuovo tecnico dei partenopei, Carlo Ancelotti.

Il club di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riferito da Sky Sport, sarebbe molto deciso sullo spagnolo, tanto da essere disposto a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Novità potrebbero arrivare nelle prossime ore.