L’intesa tra Jorginho e Manchester City c’è già, conferma l’agente del centrocampista del Napoli. Trattativa in corso tra i due presidenti

Sono ore decisive per il passaggio di Jorginho al Manchester City. La trattativa potrebbe raggiungere la fumata bianca da un momento all’altro ma allo stesso tempo potrebbero dilatarsi i tempi della risposta del Napoli. Questo pomeriggio ha parlato degli ultimi sviluppi l’agente del centrocampista Jorginho ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, confermando l’accordo tra calciatore e Citizens mentre manca ancora l’intesa tra le società. Queste alcune delle parole di Joao Santos, agente di Jorginho: «Siamo in attesa di notizie dal Napoli, credo che stiano trattando le due società e adesso attendiamo novità. Per il momento il calciatore è in vacanza a Fortaleza insieme alla propria famiglia».

Ma l’accordo tra calciatore e Manchester City c’è già: «Si, c’è l’accordo, è ovvio che ci siano stati contatti ma adesso dobbiamo attendere che tutto vada per il meglio in modo da far felici tutti. Tutto dipende dall’accordo tra la società inglese e De Laurentiis. L’intesa può esser raggiunta tra un giorno, tra dieci giorni, non lo so. Per lui giocare in Premier, con Guardiola, sono motivazioni importanti, è ovvio. Ci sono tre nomi sul taccuino del tecnico del City per il centrocampo e quello di Jorginho è presente tra questi».