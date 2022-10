Fabian Ruiz: «Verratti mi sta aiutando. Il tridente ci può far vincere in un minuto»

Nella conferenza pre Maccabi Haifa il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha commentato il suo primo periodo parigino

Le dichiarazioni in conferenza di Fabian Ruiz, centrocampista del PSG ed ex Napoli:

LE PAROLE – “Marco Verratti è un giocatore che conoscevo, che tutti conoscono. All’inizio mi ha aiutato molto, parla italiano e mi ha aiutato. È facile giocare con uno come Marco. È sempre facile giocare con i migliori e lui è uno dei migliori. Attacco nostro? Penso che per un centrocampista sia un vero piacere giocare con questi attaccanti. Sappiamo di cosa sono capaci, sono fantastici e possono farti vincere una partita in un minuto. Sta a noi aiutarli affinché si trovino sempre nelle migliori condizioni”.