Fabio Capello torna alla memoria al tempo in cui allenava il Real Madrid: ecco un aneddoto su Gonzalo Higuain

Fabio Capello, in un’intervista ad AS, torna con la memoria al tempo in cui allenava il Real Madrid. Ecco il suo aneddoto legato ad Higuain.

«La seconda volta che venni al Real Madrid il presidente ingaggiò Marcelo, Gago e Higuain. Mi chiese perché non li facevo giocare e io risposi che erano ragazzini. Bisognava aspettare, potevano fare la storia ma in seguito».