Como, la decisione di Fabregas sul futuro: le prossime mosse dei lariani

Como, la decisione di Cesc Fabregas sul suo futuro: piace alle big, ma per i lariani è incedibile: avanti insieme progettando il futuro

Secondo la Gazzetta dello Sport Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como almeno per un’altra stagione, respingendo le avances di club come Bayer Leverkusen, Milan e Roma. Nonostante alcune sue dichiarazioni avessero alimentato i timori dei tifosi lariani, il club si è sempre mostrato fiducioso e ha dichiarato l’ex campione incedibile. La scelta di affidargli la guida della prima squadra, maturata nel novembre 2023 al posto di Moreno Longo, si è rivelata vincente: con il supporto tecnico di Osian Roberts, il Como ha ottenuto la promozione diretta in Serie A, chiudendo una lunga assenza di 21 anni dalla massima serie.

La stagione in A è partita tra alti e bassi, ma la squadra ha mostrato un gioco brillante e ambizioso, con segnali di crescita evidenti in sfide contro avversari come Gasperini e Conte. Dopo un inizio difficile, è arrivata una storica striscia di sei vittorie consecutive, inclusi successi su Napoli e Roma. Ora il Como guarda al futuro con fiducia e ambizione, con i primi nomi di mercato che fanno sognare i tifosi: in difesa Eric Garcia, a centrocampo Bryan Cristante e in attacco Yeremay Hernandez, conteso anche dalla Juventus.