Parma, Faggiano: «I giocatori li vedo bene fisicamente ma poi è il campo che giudica»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato brevemente a Sky Sport nel pre partita del match contro il Toro. Queste le parole del dirigente gialloblù.

«Come ho visto i giocatori? Non è una situazione normale e facile, dal fare la doccia separati al fare fisioterapia uno per volta…non è facile. Vederli allenare fa sempre piacere ma allo stesso tempo non sappiamo come stanno, non sappiamo come stanno fisicamente. Io li vedo bene ma poi è il campo che giudica».