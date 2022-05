Fagioli Lazio, ipotesi da non escludere: cosa può succedere

Fagioli Lazio, ipotesi da non escludere quella del passaggio del centrocampista ai biancocelesti: lo scenario

Sarà da definire in casa Juventus anche il futuro di Nicolò Fagioli dopo il prestito alla Cremonese. Il centrocampista classe 2001 potrebbe restare nella squadra lombarda per un’altra stagione in Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’idea della Juventus è quella di concedere al talento la possibilità di giocare da titolare nella massima serie. Il club punta su Fagioli, anche se di fronte ad un’offerta importante da parte della Lazio, riferisce il quotidiano, potrebbe avanzare anche l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo.