FARAONI: «Contento per il gol. Ora pensiamo alla prossima» – VIDEO

(-Dal nostro inviato, Mario Labate) Davide Faraoni ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto dall’Hellas Verona contro il Milan grazie a un suo gol. Le parole del terzino gialloblù.

«Contento per il gol? Assolutamente, è servito per un pareggio importante in un campo bello ma difficile. Non abbiamo abbassato l’attenzione, anche se ci hanno messo in difficoltà gli ultimi minuti del primo tempo. Nel secondo se fossimo rimasti in undici c’era la possibilità di vincerla. Massimo rispetto per il Milan, ce la siamo giocata a viso aperto. E’ andata bene, peccato per essere rimasti in dieci, ma va bene così. E’ stata una partita che ci dà continuità e conferme»