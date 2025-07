Farioli, UFFICIALE l'ingaggio per quella panchina estera. Ecco il comunicato del club - Calcio News 24

Farioli, ora è UFFICIALE per davvero: sarà lui il nuovo allenatore del Porto. Ecco il comunicato

Il nome di Francesco Farioli continua a crescere nel panorama calcistico internazionale, e da oggi scrive un nuovo capitolo importante della sua giovane carriera. L’FC Porto ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano, che ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni, con scadenza a giugno 2027.

Con questo annuncio, i Dragões confermano la volontà di puntare su un allenatore moderno, innovativo e con esperienze internazionali. Farioli, nato 36 anni fa a Barga, in Toscana, ha seguito un percorso professionale insolito ma ricco di esperienze formative. Ha iniziato la sua carriera come preparatore dei portieri in alcune squadre minori italiane, come Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese. Successivamente ha vissuto un’importante parentesi in Medio Oriente, lavorando all’Aspire Academy e con i settori giovanili del Qatar.

Il salto di qualità arriva nel 2017, quando entra a far parte dello staff tecnico di Roberto De Zerbi, prima al Benevento e poi al Sassuolo, esperienza che ha contribuito a definirne la filosofia calcistica. Da lì, Farioli si afferma come primo allenatore in Turchia, dove guida il Karagümrük e successivamente l’Alanyaspor, facendosi notare per il suo gioco propositivo.

Nel 2023 approda in Francia, sulla panchina del Nizza, dove ottiene buoni risultati in Ligue 1. Le sue performance convincono l’Ajax, che lo chiama a guidare la prima squadra per una stagione in Olanda. Ora, la nuova sfida si chiama Porto, una delle squadre più titolate del Portogallo, con l’obiettivo di rilanciarsi sia a livello nazionale che europeo.

La conferenza stampa di presentazione è prevista per lunedì alle ore 12, presso l’Auditorium José Maria Pedroto dello Stádio do Dragão. Sarà presente anche il presidente del club, André Villas-Boas, a testimonianza dell’importanza dell’ingaggio di Farioli per il progetto tecnico del Porto.

Con il suo stile di gioco offensivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti, Farioli rappresenta una scommessa affascinante per i tifosi lusitani. Il suo arrivo segna un cambio di rotta per il club, che punta su idee fresche e una visione moderna del calcio per tornare protagonista a tutti i livelli.