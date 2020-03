Fatih Terim positivo al Coronavirus: «Sono in buone mani in ospedale»

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, risultato positivo al Coronavirus: ecco le dichiarazioni del tecnico

Fatih Terim è risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus. a darne l’annuncio è lo stesso tecnico del Galatasaray. Ecco il suo messaggio pubblicato su Twitter.

«Dopo aver svolto i test per il Coronavirus, sono risultato positivo. Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate, presto vi darò nuove informazioni».