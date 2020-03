Fatih Terim è positivo al Coronavirus: ecco le parole della figlia dell’ex allenatore di Fiorentina e Milan sulle sue condizioni

Fatih Terim è positivo al Coronavirus. L’ex tecnico di Milan e Fiorentina sta bene, come dichiarato dalla figlia all’ANSA. Ecco le sue parole.

«Mio padre al momento sta bene ed è sottoposto alle cure in ospedale. Spero che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e i messaggi. Se possibile, non lasciate le vostre case. Isolatevi a casa».