Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle condizioni fisiche delle sue stelle.

«Haaland è tornato ad allenarsi da poco in gruppo da poco ma è in grado di svolgere tutti gli esercizi. Sembra in buone condizioni, non ho molto altro da dire. Speriamo di poter contare su Reus in vista della prossima stagione».