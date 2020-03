Favre: «Juve-Inter? Ho resistito due minuti…» – VIDEO

Il tecnico del Borussia Dortmund Favre parla della decisione di disputare varie sfide a porte chiuse: la sua opinione su Juve Inter

Momento di difficoltà nel calcio a causa del Coronavirus. Della decisione di disputare vari match a porte chiuse ha parlato Favre, tecnico del Borussia Dortmund, in conferenza stampa.

«Ho messo Juventus-Inter alla tv, ma ho resistito solamente due minuti, non me la sentivo. Senza tifosi, purtroppo, non è piacevole né per chi guarda né per le squadre. La salute, però, viene prima di qualsiasi altra cosa» ha dichiarato il tecnico svizzero.