Favre: «Sarà dura per tutti contro lo Zenit» – VIDEO

Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa dopo la sofferta vittoria del Borussia Dortmund contro lo Zenit San Pietroburgo. Le sue parole.

«Abbiamo dovuto giocare in modo intelligente. È stato molto, molto difficile segnare. Abbiamo avuto tre buone occasioni nel primo tempo, dopo siamo stati pazienti per evitare contropiedi pericolosi. Non potevamo dimenticarci di difendere e dovevamo giocare in modo ragionevole. Lo abbiamo fatto bene. Lo Zenit stava molto basso, avremmo dovuto essere più veloci con la palla. Alla fine abbiamo vinto 2-0 e la nostra prestazione è stata comunque buona. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro»