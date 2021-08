Roma, Fazio fa causa alla società per il reintegro in rosa. Lo scenario

Federico Fazio fa causa alla Roma per il reintegro in rosa: ecco la situazione del difensore argentino che ha rifiutato il Genoa

Situazione molto articolata quella di Federico Fazio alla Roma. Il difensore argentino ha rifiutato il Genoa come possibile destinazione e resta fuori dalla rosa dei 25 scelta da Jose Mourinho.

Come riportato da Il Tempo, Fazio è pronto a fare causa alla Roma per il reintegro in rosa e i suoi legali si rivolgeranno al Collegio della FIGC, puntando ai tre posti liberi nell’elenco dei 25. La Roma si sente nel giusto perché è stato messo a disposizione di ogni calciatore un campo per allenarsi, un allenatore federale e lo staff medico.