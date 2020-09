La Fiorentina pensa a Fazio per rinforzare la difesa: pronta un’offerta da due milioni di euro per il centrale della Roma

La Fiorentina tenta il blitz per Federico Fazio, difensore argentino in uscita dalla Roma in questa finestra di calciomercato.

Il club viola ha avviato la trattativa con il club giallorosso, cercando di anticipare la concorrenza del Cagliari, e starebbe pensando di formulare un’offerta da circa 2 milioni di euro per il titolo definitivo.