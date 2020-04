La nuotatrice Federica Pellegrini manda un duro messaggio al mondo dello sport: «Dispiace sentir parlare solo di calcio»

Federica Pellegrini manda un duro messaggio al mondo dello sport ai microfoni di Radio 24. Le parole della nuotatrice.

«Noi professionisti stiamo perdendo tanto lavoro, un anno non è così tanto, si perde parecchio. È logico che in un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport».