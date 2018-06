Felipe Anderson, il West Ham incontra la Lazio

Felipe Anderson via dalla Lazio: il West Ham vuole anticipare Chelsea e Monaco. Previsto incontro a Roma con i biancocelesti

Il futuro di Felipe Anderson sarà con ogni probabilità lontano dalla Lazio. Nei giorni passati si è parlato di un forte interesse di Chelsea e Monaco, ma stando a quanto riportato dal The Guardian, ci sarebbe un terzo club pronto a fare un tentativo, provando ad anticipare le concorrenti.

La società il questione sarebbe il West Ham, che come scritto dal tabloit inglese, sarebbe in procinto di partire per Roma per incontrare la Lazio. L’appuntamento è previsto per la prossima settimana.