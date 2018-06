Il Real Madrid pare aver deciso: Antonio Conte prenderà il posto di Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos

Il Real Madrid potrebbe parlare italiano. Dopo Zinedine Zidane, che comunque un po’ di italiano lo mastica, ecco un tecnico azzurro per i blancos: Antonio Conte ha scalato le classifiche ed è in testa tra le preferenze del Real. Il salentino lascerà a breve il Chelsea, i Blues lo stanno per esonerare e prenderanno uno tra Luis Enrique e Laurent Blanc, mentre il Real Madrid sembra aver proprio deciso di puntare su di lui. A Florentino Perez piace Conte perché ha carisma e può gestire uno spogliatoio complicato, ma per l’italiano sarà una bella impresa visto che anche Cristiano Ronaldo sembra in uscita.

Conte è la pista più calda per andare al Bernabeu, ma non è l’unica. L’ex di Juventus e Siena è in leggero vantaggio su tutti gli altri, ma l’ipotesi Guti non è da sottovalutare. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Fernando Hierro, storica colonna delle merengues e attuale direttore sportivo della Spagna, ma è parecchio indietro. Papabili ma comunque difficili anche gli arrivi di Laudrup o di Michel. L’unica incognita è Mauricio Pochettino, al momento dovrebbe rimanere al Tottenham ma il suo profilo piace a Madrid e potrebbe insidiare Conte, scrive Marca.