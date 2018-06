Allegri-Zidane: destini incrociati. Perez chiama Max, la Juve…

La Juventus pensa a Zizou per il futuro, il Real studia Max. Allegri-Zidane: il futuro passa da qui? Le ultimissime

Dalla Spagna sono sicuri: Florentino Perez, nella giornata di venerdì, ha telefonato a Max Allegri per chiedere la sua disponibilità a guidare il Real Madrid dopo l’addio, a sorpresa, di Zinedine Zidane. Max rientra nella lista dei sostituti di Zizou ma dalla Juventus filtra assoluta serenità. I bianconeri non temono un ‘tradimento’ da parte dell’allenatore livornese che ha confermato la sua volontà a fine stagione, dopo il summit con la dirigenza, durato più di tre ore. L’incrocio Allegri-Zidane tra Juve e Real non è ‘pericoloso’ e non sembra riguardare questa stagione.

La Juventus si sente tranquilla e secondo Tuttosport, ci sono tutti i presupposti per continuare con Massimiliano Allegri. Max ha dato la sua parola ad Agnelli e, almeno per il momento, un addio clamoroso appare improbabile. La Juve studia Zidane per il futuro e potrebbe rientrare nel novero dei tecnici da valutare in vista del 2019/2020, qualora il francese restasse senza contratto. L’allenatore della Juventus, stagione 2018/2019, salvo clamorosi ripensamenti, sarà ancora una volta Massimiliano Allegri. La Juve vuole proseguire il ciclo iniziato 4 anni fa e ha già concordato i piani futuri con l’allenatore toscano.