Torino, ecco la maglia per Superga: con Djidji, Gineitis e Sazonov

Il Torino ha presentato la maglia per il settantacinquesimo anniversario dei caduti di Superga, presenti Djidji, Gineitis e Sazonov

(Inviato al JD Sports Store di Le Gru, Torino). C’è una settimana, nella Torino sponda granata, che non è come le altre. Parliamo, naturalmente, della settimana del 4 maggio: data che a tutti i supporters del club piemontese ricorda la tragica scomparsa del Grande Torino nel lontano 1949.

Per l’occasione la società sabauda ha presentato quest’oggi al JD Sports Store di Le Gru una maglia celebrativa. Una T-Shirt simbolica (verrà indossata domani contro il Bologna dai ragazzi di Juric) per omaggiare il 75° anniversario dalla prematura scomparsa di Mazzola e compagni. Presenti Djidji, Gineitis e Sazonov all’incontro, che già a pochi minuti dal termine possiamo sintetizzare come un successo. CalcioNews24 ha avuto modo di assistere all’evento. Le dichiarazioni dei tre calciatori della prima squadra saranno riportate in forma integrale su queste colonne nella giornata di domani.