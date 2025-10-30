 Ferguson Roma, brutte notizie per il tecnico giallorosso Gasperini: ecco quali partite salterà! Le ultimissime
Connect with us

Roma News

Ferguson Roma, brutte notizie per il tecnico giallorosso Gasperini: ecco quali partite salterà! Le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Gasperini

Ferguson Roma, tegola per i giallorossi: l’attaccante ko con la caviglia. Gasperini perde il suo bomber per due gare di campionato

Roma in ansia per Evan Ferguson: l’attaccante irlandese ha riportato un infortunio alla caviglia durante la sfida contro il Parma, lasciando il campo dopo pochi minuti. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso.

Il club giallorosso ha confermato l’esito della risonanza, precisando che il giocatore dovrà osservare un periodo di stop. Secondo le prime stime, Ferguson resterà fermo per circa due settimane e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, in tempo per la gara del 23 novembre contro la Cremonese.

Nel frattempo, l’attaccante sarà costretto a saltare due impegni di campionato di grande peso, contro Milan e Udinese, obbligando Gasperini a rivedere le rotazioni offensive.

LEGGI ANCHE – Dovbyk Roma, addio a gennaio? Quella big italiana sta pensando ad uno scambio durante il calciomercato invernale. L’indiscrezione

Related Topics:

Roma News

Dovbyk Roma, addio a gennaio? Quella big italiana sta pensando ad uno scambio durante il calciomercato invernale. L’indiscrezione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

30 Ottobre 2025

By

dovbyk
Continue Reading

Roma News

Castan racconta un rimpianto con la Roma: «Il tumore ha spazzato in tribuna i miei sogni scudetto e non solo. Spalletti? Ecco cosa mi disse»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 ore ago

on

30 Ottobre 2025

By

WhatsApp Image 2020 05 18 at 21.46.24
Continue Reading