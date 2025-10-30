Ferguson Roma, brutte notizie per il tecnico giallorosso Gasperini: ecco quali partite salterà! Le ultimissime

Roma News
Roma in ansia per Evan Ferguson: l’attaccante irlandese ha riportato un infortunio alla caviglia durante la sfida contro il Parma, lasciando il campo dopo pochi minuti. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso.
Il club giallorosso ha confermato l’esito della risonanza, precisando che il giocatore dovrà osservare un periodo di stop. Secondo le prime stime, Ferguson resterà fermo per circa due settimane e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, in tempo per la gara del 23 novembre contro la Cremonese.
Nel frattempo, l’attaccante sarà costretto a saltare due impegni di campionato di grande peso, contro Milan e Udinese, obbligando Gasperini a rivedere le rotazioni offensive.
