Dovbyk Roma, addio a gennaio? Quella big italiana sta pensando ad uno scambio durante il calciomercato invernale. L’indiscrezione

Dovbyk Roma: possibile intreccio di mercato con il Milan a gennaio. I rossoneri insistono per avere l’ucraino a disposizione nella seconda parte di stagione.

Il nome di Artem Dovbyk torna prepotentemente al centro delle voci di mercato, e questa volta il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello della Roma. L’attaccante ucraino del Girona, protagonista di un avvio di stagione altalenante in Liga, è infatti uno dei profili seguiti con attenzione dal club giallorosso in vista della prossima finestra invernale di trasferimenti. L’obiettivo è chiaro: rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi, che chiede un centravanti capace di garantire profondità e presenza in area di rigore.

Il nome Dovbyk Roma era già circolato la scorsa estate, ma allora l’operazione non andò in porto per motivi economici e strategici. Oggi, però, la situazione sembra diversa. La dirigenza giallorossa, in costante contatto con intermediari di mercato, valuta la possibilità di inserirsi in un possibile giro di attaccanti che coinvolgerebbe anche il Milan.

Dovbyk Roma e l’intreccio con il Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta riflettendo sul rendimento di Santiago Gimenez, ancora a secco di gol dopo nove presenze in Serie A. Se il messicano non dovesse sbloccarsi, a gennaio potrebbe riaprirsi la pista di uno scambio proprio con Dovbyk, ipotesi già discussa nei mesi scorsi e poi sfumata per divergenze sulla formula.

In questo scenario, la Roma resterebbe alla finestra, pronta a inserirsi nel caso in cui il Girona decidesse di aprire alla cessione del suo bomber. Dovbyk, autore di 24 reti complessive nella passata stagione, rappresenta un profilo ideale per il gioco offensivo dei giallorossi: fisico, tecnico e con una grande capacità di attaccare la profondità.

L’obiettivo della Roma: più gol e alternative in avanti

La società capitolina sta valutando con attenzione il mercato in entrata per gennaio, consapevole delle difficoltà incontrate nel trovare continuità realizzativa. L’opzione Dovbyk sarebbe una soluzione di alto livello, capace di dare nuova linfa all’attacco e di offrire a De Rossi una pedina complementare a Lukaku o, in caso di addio del belga a fine stagione, il suo naturale erede.

Per ora si tratta solo di un’idea, ma il nome Dovbyk resta caldo. Con l’avvicinarsi della finestra di mercato invernale, la pista potrebbe tornare d’attualità, aprendo un intrigante duello tra Serie A e Liga per l’attaccante ucraino del Girona.