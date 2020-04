Ferlaino: «La Juve vuole chiudere la stagione per vincere lo scudetto»

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

«Vi sembrerà strano, ma evito la televisione: sentir parlare di picchi e di contagi mi mette tristezza. Affogo le mie ore nella lettura di qualche buon libro. Non voglio informarmi nel dettaglio su ciò che sta accadendo, non sappiamo quando finirà e ciò ci toglie energia».

PASSIONE – «Non vado allo stadio, ma segui le partite perché mi diverto e la passione non è mai fiorita. Resto sempre aggiornato».

CAMPIONATO – «Alcun i dirigenti non hanno compreso la portata di questo dramma, lasciandosi ispirare neri ragionamenti dai propri interessi: la Juve vuole chiudere il campionato perché così lo vincerebbe, chi sta in coda teme di retrocedere e fa altrettanto per evitare la B. Servirebbero idee fondate e collaborazione».