Ferran Torres Juventus: concorrenze europea per l’esterno

La Juventus segue Ferran Torres: l’esterno del Valencia piace anche a Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City

La Juventus lavora per portare Ferran Torres in bianconero. Come rivelato dal Corriere dello Sport, continua il corteggiamento della Vecchia Signora per l’esterno offensivo di proprietà del Valencia.

Non solo Juve sul calciatore: è forte la presenza di Barcellona (favorita al momento), Atletico Madrid, Liverpool e Manchester City. Il contratto di Ferran Torres con gli spagnoli scadrà nel giugno 2021.