Ferrero non ci sta: «Chiedo rispetto per la Sampdoria»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo.

RISPETTO – «Chiedo rispetto per la Sampdoria. Non ho mai parlato di arbitri, sono lieto però del ricambio generazionale che sta avvenendo però due volte ho avuto questo arbitro e due volte ha fatto degli errori. La gioventù, forse, lo ha portato a sbagliare. A Cagliari ci diede contro un rigore molto dubbio. Keita invece ha preso palla piena: dai un giallo e in caso vai a vedere. Io la penso così. L’episodio di Chiriches è stato valutato diversamente».

COMPLIMENTI – «Ho l’amaro in bocca, ma c’è anche orgoglio. Sono contento della reazione della Sampdoria. Auguro a tutti buon Natale».