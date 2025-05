De Bruyne, festa di addio al Manchester City: Guardiola arriva in bici, Jack Grealish l’ultimo ad andare via

Manchester City, festa di addio di Bruyne: presenti tanti compagni di squadra tra cui Grealish, l’ultimo a lasciare la festa

Kevin De Bruyne ha salutato il Manchester City con una festa privata organizzata dopo la vittoria per 3-1 contro il Bournemouth, nell’ultima gara all’Etihad della stagione. Il centrocampista belga, al termine della sua ultima annata in maglia Citizens, ha riunito compagni e staff in un ristorante di Manchester per una serata informale. Come riportato dal Mail Sport, tra i presenti figuravano numerosi giocatori della prima squadra: Erling Haaland, Phil Foden e Bernardo Silva – quest’ultimo fotografato con la compagna mentre scherzava indossando maschere con il volto di De Bruyne. Jack Grealish, invece, è stato l’ultimo ad abbandonare il locale, all’1:35 del mattino. Anche Pep Guardiola ha partecipato alla serata, arrivando in bicicletta, come nel suo stile.

La partita contro il Fulham, prevista per domenica, dovrebbe essere l’ultima presenza ufficiale di De Bruyne con la maglia del City, un’occasione in cui la squadra potrà assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League anche solo con un pareggio. Il futuro del fuoriclasse belga resta avvolto nell’incertezza: si parla di un possibile approdo al Napoli, ma nulla è ancora stato confermato. De Bruyne, arrivato nel 2015, è diventato uno dei simboli dell’era Guardiola, contribuendo in modo decisivo alla conquista di numerosi trofei, tra cui cinque Premier League. La sua eventuale partenza segnerà la fine di un ciclo straordinario per il City e lascerà un vuoto difficile da colmare, sia dal punto di vista tecnico che carismatico.