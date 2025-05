Calciomercato Napoli, cresce la fiducia per De Bruyne: la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la trattativa aperta per Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli sarebbe sempre più vicino a Kevin De Bruyne. I segnali arrivati nelle ultime ore sono infatti stati incoraggianti, con il club azzurro che sta lavorando per sistemare le questioni logistiche della famiglia del belga che ha gradito le ultime proposte ricevute.

Dal punto di vista contrattuale ci sono i presupposti per andare avanti e portare la trattativa ai dettagli. Con il sì definitivo, poi, il Napoli potrebbe procedere per trovare l’accordo totale per l’arrivo a parametro zero.