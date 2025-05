Manna: «Facciamo i complimenti all’Inter, ma restiamo concentrati su noi stessi; De Bruyne? Parlarne ora sminuisce un gruppo straordinario»

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita dei partenopei contro il Genoa

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Genoa. Di seguito le sue parole.

SFIDA CON L’INTER – «Noi l’abbiamo detto più volte, l’Inter è una squadra forte, attrezzata per giocare sulle competizioni e questo valorizza ancora di più quello che è il nostro percorso in questo momento. Diciamo i complimenti all’Inter che ha raggiunto una finale di Champions, meritatamente, esprimendo un grande calcio, quindi facciamo un grande in bocca al lupo. Hanno vinto prima di noi, ma noi siamo concentrati su noi stessi perché dipende da noi, non dipende dagli altri, quindi siamo concentrati, tranquilli e lavoriamo».

DE BRUYNE – «Adesso a noi è normale che sia sempre focalizzati anche sul mercato, si attenti a tutte le opportunità, ma in questo momento parlare di mercato per me è assurdo, sminuisce quello che è il lavoro che stanno facendo i ragazzi, che ha fatto il ministro, questo percorso meraviglioso che ci porta a tre partite da un sogno, quindi non mi sembra corretto. Poi siamo lavorando, siamo attenti a quello che può succedere, ma in questo momento forse parlarne non ci aiuta».

CRESCITA – «Io personalmente ho sempre creduto che questo gruppo, con questi valori, potesse arrivare a dar fastidio all’Inter fino alla fine, di essere a tre partite alla fine, anzi adesso loro e il giocatore ci siamo pari, di stare lì testa a testa, sfido chiunque. Però siamo veramente orgogliosi, le parole che ha detto sono giuste, perché quello che hanno fatto questi ragazzi, quello che ha fatto il mister è incredibile, quindi dobbiamo godercelo, dobbiamo essere concentrati e vivere di questo, perché l’atmosfera oggi a Napoli è incredibile, in queste settimane c’è consapevolezza e dobbiamo rendere orgogliosi ancora di più i nostri tifosi e tutte le persone che lavorano per il Napoli».