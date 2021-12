Empoli, Fiamozzi in uscita: piace in Serie B

In uscita in casa Empoli sembra esserci il terzino Fiamozzi: su di lui diversi club di Serie B, occasione per lui per andare a giocare

In uscita dall’Empoli l’esterno Fiamozzi. Su di lui, come riportato da Pianetaempoli, ci sarebbero diverse squadre di Serie B pronte a prelevarlo a gennaio.

Parma, Cremonese, Benevento e Frosinone avrebbero messo nel mirino il terzino azzurro. Un rinforzo importante per le squadre cadette in cerca di rinforzi per continuare a lottare nelle posizioni nobili.