Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha così parlato al termine dell’udienza per il ricorso sul caso Diawara in Verona-Roma

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato al termine dell’udienza per il ricorso sul caso Diawara in Verona-Roma. Il dirigente giallorosso ha però prima chiarito la risposta della Lega alla richiesta della Roma di posticipare il match tra Roma e Napoli: «La risposta della Lega alla nostra lettera di chiarimento sul rinvio di Juve Napoli è più ridicola della decisione. Ci è stato detto che la decisione del rinvio non necessita di motivazioni. La Lega non ha accolto la richiesta di rinvio di Roma Napoli».

SUL CASO DIAWARA – «Speriamo che accolgano la nostra richiesta».