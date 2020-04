Fifa, ecco l’annuncio: «Così cambiano contratti e calciomercato»

La Fifa, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato il cambio delle regole relative ai contratti e al calciomercato per l’emergenza Coronavirus

La Fifa ha annunciato una serie di cambiamenti relativi all’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale.

«La FIFA ha elaborato una serie di raccomandazioni legate alla pandemia, riferite ai contratti e al sistema di trasferimenti, approvati oggi ufficialmente».

CONTRATTI – «I contratti dei giocatori in scadenza terminano di solito al termine della stagione, con una data di conclusione che coincide con la fine della stagione. Con l’attuale sospensione del calcio nella maggior parte dei paesi, è ora ovvio che la stagione in corso non finirà quando la gente pensava che sarebbe successo. Pertanto, si propone di prorogare i contratti fino a quando la stagione non terminerà effettivamente. Ciò dovrebbe essere in linea prestofiana con l’intenzione originale delle parti al momento della firma del contratto e dovrebbe anche preservare l’integrità e la stabilità sportiva. Un principio analogo si applica ai contratti che devono iniziare all’inizio della nuova stagione, il che significa che l’entrata in vigore di tali contratti è ritardata fino a quando effettivamente inizia la stagione successiva».

CALCIOMERCATO – «Per quanto riguarda le finestre di trasferimento, è necessario, di nuovo, adeguare la normale posizione normativa alle nuove circostanze di fatto. Di conseguenza, la FIFA sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione. Allo stesso tempo, la FIFA cercherà di garantire, ove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà anche conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto funzionamento delle competizioni, in modo che i risultati sportivi di qualsiasi competizione non siano ingiustamente perturbato».