FIFA, creato un fondo per i calciatori: garantirà gli stipendi non pagati

La FIFA ha istituito un fondo che garantirà ai calciatori di percepire gli stipendi non pagati dai rispettivi club

«FIFA e FIFPRO hanno raggiunto un accordo per istituire il Fondo FIFA per i calciatori che mira a fornire sostegno finanziario ai giocatori che non sono stati pagati e non hanno alcuna possibilità di ricevere i salari concordati con i loro club».

Questo il comunicato apparso oggi sul sito ufficiale della FIFA. Attivo dal primo luglio 2020, il fondo ha stanziato 16 milioni di dollari fino al 2022 e costituisce una rete di sicurezza importante all’interno del mondo del calcio.