FIFA, nasce un a nuova regola per limintare le simulazioni: chi si fa male resta fuori dal campo per due minuti! La sperimentazione partirà subito in questo torneo
Una rivoluzione regolamentare è pronta a scuotere il mondo del calcio. La FIFA ha ufficialmente annunciato una novità destinata a far discutere: il giocatore infortunato che necessiti dell’ingresso dello staff medico per le cure in campo dovrà obbligatoriamente abbandonare il terreno di gioco per una durata minima di due minuti.
L’obiettivo di questa nuova norma, che potrebbe cambiare il volto del calcio moderno, è estremamente chiaro: velocizzare il gioco e combattere drasticamente le perdite di tempo e le simulazioni tattiche, che spesso spezzettano i match nei momenti più cruciali. La FIFA vuole evitare che i giocatori si “fingano” infortunati per guadagnare tempo e interrompere il flusso della partita.
Una norma in fase di sperimentazione
Questa nuova regola non rimarrà una semplice proposta, ma verrà messa immediatamente alla prova sul campo. La fase di sperimentazione partirà ufficialmente durante la prossima Coppa d’Arabia, dove sarà testata per la prima volta in competizioni ufficiali. Se il test darà esiti positivi, questa regola potrebbe essere adottata globalmente, cambiando definitivamente la gestione degli infortuni e delle perdite di tempo nel calcio.
Se confermata, la norma costringerà le squadre a ripensare la gestione dei “finti infortuni”, poiché un giocatore infortunato che sarà costretto ad uscire dal campo per due minuti potrebbe lasciare la propria squadra in inferiorità numerica, dando un vantaggio all’avversario.
