FIFA, riduzione commissioni agenti: sarà guerra legale con Raiola & Co.

FIFA pronta a fermare le super commissioni agli agenti nelle trattative: riunione fra Raiola, Jorge Mendes e gli altri procuratori

Soffiano venti di guerra nel far west del calciomercato internazionale. La FIFA è detta pronta a imporre un tetto alle commissioni guadagnate dagli agenti dei giocatori nelle trattative. Ma Raiola e gli altri “big” della categoria dei procuratori non intendono certo restare a guardare.

Come riferito da gazzetta.it, ieri sera, 21 gennaio, ha avuto luogo a Londra una cena fra i quattro maggiori agenti del calcio che conta. In ordine: Mino Raiola, Jorge Mendes, David Manasseh e Jonathan Barnett.

I 4 Paperoni del settore, si legge, sarebbero pronti a intraprendere le vie legali, dando vita a una vera e propria guerra che andrà in scena in tribunale contro la FIFA per risolvere la questione.