FIGC, clima teso: Gravina scrive ai club di Serie A

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha inviato una lettera ai club di serie A: si cerca l’unità di intenti in questo periodo

Non è il momento degli strappi, inutili e dannosi per tutto il sistema calcio. Il presidente federale Gabriele Gravina – come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – ha inviato una lettera a tutti i club di serie A, richiamando tutti all’ordine.

A quanto pare la richiesta è stata quella di prendere scelte condivise, come sul taglio degli stipendi dei calciatori. Serve unità in un periodo complicato e di difficile gestione.