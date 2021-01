Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è candidato presso il Comitato Esecutivo UEFA. I dettagli

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è candidato presso il Comitato Esecutivo UEFA. Le elezioni si terranno nel corso del al 45° Congresso Ordinario UEFA di Montreux, in Svizzera, il 20 aprile 2021.

Per quella data Gravina potrebbe aver ottenuto la rielezione alla presidenza della FIGC, dato che le elezioni che lo vedono in gara con Cosimi Sibilia sono in programma il 22 febbraio.