FIGC, prima riunione tavolo lavoro. Gravina: «È tempo di agire». Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio

Si è svolta quest’oggi a Roma la prima riunione del tavolo di lavoro permanente sulle riforme per il calcio italiano. Di seguito i temi all’ordine del giorno: “Investimenti nei settori giovanili e nelle infrastrutture, aumento del numero dei selezionabili per le Nazionali azzurre, progettualità calcio nelle scuole, ma anche riforma dei campionati, normativa sulle plusvalenze fittizie e sostenibilità economico-finanziaria del calcio professionistico sono solo alcuni dei temi su cui il tavolo dovrà confrontarsi e trovare, in tempi brevi, delle soluzioni il più condivise possibili”

Queste invece le parole del presidente della FIGC Gravina: «È il tempo della responsabilità e dell’azione. Tutte le componenti del calcio italiano sono chiamate a fare un passo in avanti per il bene del movimento. Abbiamo bisogno di unità per affrontare temi così delicati ed ho molto apprezzato la disponibilità trasversale mostrata negli ultimi giorni».