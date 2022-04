Pirlo Jr è furia sui social: «Volete pensare alla Juve?»

Figlio Pirlo, nuova polemica sui social tra il ragazzo e alcuni tifosi della Juve. Il suo messaggio condiviso su Instagram

Ennesima polemica tra Niccolò Pirlo e un gruppo di tifosi della Juve, dopo le polemiche di questi giorni. Preso in giro da una pagina bianconera, il ragazzo ha risposto con grande stizza tramite i suoi profili social.

MESSAGGIO – «Pensate alla Juve e non a ste ca***e, ma chiaramente per restare in piedi avete bisogno anche di questo».