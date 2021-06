Finale EURO 2020 a Londra: accordo vicino. Le ultime

La finale di EURO 2020 potrebbe disputarsi allo stadio Wembley di Londra: rassicurazioni da parte del Governo inglese

La finale di EURO 2020 potrebbe disputarsi allo stadio Wembley di Londra come previsto da programma, senza subire stravolgimenti a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus.

Come rivelato dall’agenzia Pa, sarebbe ormai vicino un accordo tra UEFA e Governo britannico per far disputare il match dell’11 luglio nella capitale inglese.