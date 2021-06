Finale EURO 2020: Wembley ospiterà 60mila persone. Le ultime

Lo stadio di Wembley ospiterà 60mila persone in occasione di semifinali e finale di EURO 2020: l’indiscrezione

La UEFA ha raggiunto un accordo con il Governo britannico per la disputa di semifinali e finale di EURO 2020 nella suggestiva cornice di Wembley, nonostante le numerosi voci che si sono rincorse circa un eventuale cambio di sede per via delle restrizioni anti Coronavirus.

Ma c’è di più: in occasione delle ultime partite della competizione internazionale, la capienza dello stadio di Londra verrà estesa a 60mila spettatori.