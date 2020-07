Finalmente Quagliarella: capitano della Sampdoria verso il recupero

Fabio Quagliarella verso il recupero: domenica contro la Spal il capitano della Sampdoria potrebbe essere in panchina

Claudio Ranieri ha annunciato che Fabio Quagliarella sarà in panchina contro la Spal. Il suo ingresso in campo sarà fortemente condizionato da come l’attaccante blucerchiato riuscirà ad allenarsi in questi giorni.

Nella seduta odierna di allenamento il capitano della Sampdoria si è diviso a metà: prima parte di lavoro con i compagni, poi lavoro aerobico supplementare. L’equipe medica doriana lo monitorerà attentamente nella speranza di un pieno recupero contro la Spal.